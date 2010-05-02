Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
23'
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Колесников
Андрей Колесников
80
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
70
-
Були
Жан Були
76
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Михалев
Владимир Михалев
-
Котляров
Александр Котляров
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Радонич
Срждан Радонич
Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
67
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
85
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Галиуллин
Максим Галиуллин
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
-
Армишев
Сергей Армишев
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Темников
Иван Темников
-
Малоян
Артур Малоян