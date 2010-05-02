СКА-Хабаровск
мин
-
Багаев
Александр Багаев
66
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
24
-
Мурнин
Андрей Мурнин
52
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
27'
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
57
Запасные
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
-
Семенов
Андрей Семенов
-
Запояска
Вячеслав Запояска
Иртыш
мин
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Андрей Багаев
90
-
Багаев
Сергей Багаев
68
-
Васильев
Антон Васильев
78
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Панин
Роман Панин
68
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
85
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Сторожук
Александр Сторожук
-
Церюта
Роман Церюта
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Обозный
Максим Обозный
-
Талалихин
Никита Талалихин