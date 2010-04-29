Ротор
мин
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
89
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
52
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Малышев
Александр Малышев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
64
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
42'
72
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Чернов
Василий Чернов
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Чичкин
Андрей Чичкин
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Савин
Александр Савин
Динамо
мин
-
Семенов
Александр Семенов
90
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Подпружников
Кирилл Подпружников
46
-
Костин
Михаил Костин
71
-
Толстых
Виктор Толстых
76
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
46
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Морозов
Юрий Морозов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
Запасные
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Правило
Олег Правило
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Намашко
Александр Намашко