Волгарь
мин
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Грубелич
Марко Грубелич
90
-
Санников
Дмитрий Санников
85
-
Юрченко
Давид Юрченко
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
84
-
Дзахов
Давид Дзахов
67
-
Давыдов
Сергей Давыдов
52
Запасные
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
-
Калашников
Илья Калашников
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Есиков
Павел Есиков
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Кажаров
Назир Кажаров
Шинник
мин
-
Валеев
Руслан Валеев
65
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
65
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
90
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Григорян
Роман Григорян
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90'
90
-
Еркин
Александр Еркин
82
Запасные
-
Вишняков
Адам Вишняков
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Говоров
Андрей Говоров