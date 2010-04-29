Авангард
мин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
61
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Зобнин
Александр Зобнин
90
-
Панин
Максим Панин
52
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
66
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Синяев
Денис Синяев
78
Запасные
-
Форопонов
Алексей Форопонов
-
Подоляк
Иван Подоляк
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
-
Ильин
Илья Ильин
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Извеков
Дмитрий Извеков
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
58
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
78
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
90
Запасные
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Андреев
Максим Андреев
-
Вагин
Владимир Вагин
-
Колесников
Никита Колесников
-
Мельников
Семен Мельников
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе