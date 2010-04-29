Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Булыга
Виталий Булыга
62
-
Лешонок
Владимир Лешонок
44'
76
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
88
-
Роденков
Юрий Роденков
60
Запасные
-
Котов
Сергей Котов
-
Горин
Александр Горин
-
Дедура
Игнас Дедура
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Клопков
Денис Клопков
-
Бажев
Амир Бажев
Балтика
мин
-
Джалович
Марко Джалович
82
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
90
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
35
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
53'
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
88
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Резников
Станислав Резников
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Правкин
Сергей Правкин
-
Попов
Михаил Попов
-
Лебедев
Юрий Лебедев