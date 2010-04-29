Химки
мин
-
Степанов
Андрей Степанов
84
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Гапон
Евгений Гапон
64
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
64
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
45
-
Дудченко
Константин Дудченко
90
Запасные
-
Петров
Александр Петров
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Маслов
Сергей Маслов
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Пименов
Михаил Пименов
81
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Коронов
Игорь Коронов
77'
87
-
Славнов
Роман Славнов
65
-
Сердюков
Сергей Сердюков
75
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90'
90
Запасные
-
Акбашев
Роман Акбашев
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Кобялко
Антон Кобялко