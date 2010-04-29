Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Михалев
Владимир Михалев
64
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
85
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
80
-
Воронкин
Артем Воронкин
46
-
Бурченко
Максим Бурченко
12'
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
Запасные
-
Акопян
Карен Акопян
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Подружко
Дмитрий Подружко
-
Котляров
Александр Котляров
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Шмаков
Евгений Шмаков
-
Егоров
Сергей Егоров
Иртыш
мин
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Багаев
Антон Багаев
83
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Андреев
Евгений Андреев
84
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
46
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
90
-
Друзин
Алексей Друзин
45'
90
Запасные
-
Церюта
Роман Церюта
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Багаев
Сергей Багаев
-
Обозный
Максим Обозный
-
Васильев
Антон Васильев
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин