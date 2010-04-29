СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
32
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
46
-
Мурнин
Андрей Мурнин
46
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Живновицкий
Максим Живновицкий
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
-
Запояска
Вячеслав Запояска
Урал
мин
-
Помазан
Евгений Помазан
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
70
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Шатов
Олег Шатов
79
-
Осинов
Михаил Осинов
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Галиуллин
Максим Галиуллин
-
Армишев
Сергей Армишев
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Темников
Иван Темников
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Малоян
Артур Малоян