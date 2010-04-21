Динамо
мин
-
Костин
Михаил Костин
86
-
Шелютов
Олег Шелютов
90
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Толстых
Виктор Толстых
90
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
90
-
Шелия
Гиорги Шелия
90
-
Морозов
Юрий Морозов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Денисов
Александр Денисов
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
75
-
Юнузович
Эдин Юнузович
90
Запасные
-
Семенов
Александр Семенов
-
Правило
Олег Правило
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Ларин
Дмитрий Ларин
-
Сулоев
Виктор Сулоев
-
Шляков
Евгений Шляков
Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
88
-
Семлер
Борут Семлер
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
46
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
73
Запасные
-
Васильев
Александр Васильев
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
-
Дутов
Александр Дутов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Панченко
Кирилл Панченко