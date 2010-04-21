Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Вагин
Владимир Вагин
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
66
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
78
-
Козлов
Михаил Козлов
38'
86
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
73
Запасные
-
Окороков
Егор Окороков
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Мельников
Семен Мельников
-
Андреев
Максим Андреев
-
Извеков
Дмитрий Извеков
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Сурков
Никита Сурков
Волгарь
мин
-
Грубелич
Марко Грубелич
90
-
Санников
Дмитрий Санников
50'
81
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
46
-
Алхимов
Евгений Алхимов
78
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
83
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
90
Запасные
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Есиков
Павел Есиков
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Кажаров
Назир Кажаров