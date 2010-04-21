Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
60
-
Джалович
Марко Джалович
26
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
90
-
Резников
Станислав Резников
74
-
Рогачев
Алексей Рогачев
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
46
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Лаврик
Андрей Лаврик
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Голубов
Дмитрий Голубов
Ротор
мин
-
Борисов
Виктор Борисов
19'
65
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
70
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Шудров
Сергей Шудров
78
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Гузь
Дмитрий Гузь
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
45'
73
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Чернов
Василий Чернов
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Малышев
Александр Малышев
-
Алейник
Олег Алейник
-
Маркосов
Михаил Маркосов