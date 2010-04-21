Иртыш
мин
-
Сапаев
Алексей Сапаев
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
71
-
Багаев
Антон Багаев
2'
90
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Андреев
Евгений Андреев
72
-
Талалихин
Никита Талалихин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
66
-
Друзин
Алексей Друзин
86
Запасные
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Киверин
Никита Киверин
-
Багаев
Андрей Багаев
-
Багаев
Сергей Багаев
-
Васильев
Антон Васильев
-
Панин
Роман Панин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
Салют
мин
-
Айларов
Амзор Айларов
32
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Булыга
Виталий Булыга
63'
82
-
Шипицин
Евгений Шипицин
76
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Бажев
Амир Бажев
62
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Тонких
Сергей Тонких
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Жирный
Иван Жирный
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Клопков
Денис Клопков