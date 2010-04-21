Урал
мин
-
Армишев
Сергей Армишев
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
84
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
46
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Осинов
Михаил Осинов
46
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
57
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Галиуллин
Максим Галиуллин
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Малоян
Артур Малоян
Авангард
мин
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
67
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
84
-
Зобнин
Александр Зобнин
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
67
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Козлов
Антон Козлов
46
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
-
Ильин
Илья Ильин
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко