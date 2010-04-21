КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
73
-
Пименов
Михаил Пименов
87
-
Коронов
Игорь Коронов
54
-
Сердюков
Сергей Сердюков
82
-
Гогниев
Спартак Гогниев
79'
90
Запасные
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Славнов
Роман Славнов
-
Делькин
Артем Делькин
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
85
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Казанцев
Виталий Казанцев
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Бочков
Андрей Бочков
46
-
Бурченко
Максим Бурченко
89
-
Саталкин
Никита Саталкин
90
-
Були
Жан Були
90
Запасные
-
Михеев
Артем Михеев
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Шмаков
Евгений Шмаков
-
Егоров
Сергей Егоров