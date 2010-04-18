Шинник
мин
-
Булатенко
Владимир Булатенко
46
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
90
-
Поворов
Максим Поворов
46
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
86
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
80
-
Карлос
Жеан Карлос
90
Запасные
-
Вишняков
Адам Вишняков
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Григорян
Роман Григорян
-
Говоров
Андрей Говоров
Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
69
-
Васильев
Александр Васильев
74
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
63
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
Запасные
-
Семлер
Борут Семлер
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Дутов
Александр Дутов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Корян
Руслан Корян
-
Панченко
Кирилл Панченко