Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Вагин
Владимир Вагин
90
-
Рогачев
Сергей Рогачев
44'
62
-
Дьягольченко
Иван Дьягольченко
56
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
87
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Козлов
Михаил Козлов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
80
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
24'
58'
79'
90
Запасные
-
Окороков
Егор Окороков
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Мельников
Семен Мельников
-
Андреев
Максим Андреев
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Лобов
Константин Лобов
-
Сурков
Никита Сурков
Ротор
мин
-
Епифанов
Алексей Епифанов
84
-
Тузовский
Роман Тузовский
75
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
61'
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Шудров
Сергей Шудров
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
78
-
Каньенда
Исо Каньенда
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
56
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Малышев
Александр Малышев
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Савин
Александр Савин