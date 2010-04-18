Балтика
мин
-
Завалий
Иван Завалий
90
-
Джалович
Марко Джалович
78
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
64'
90
-
Мамаев
Юрий Мамаев
46
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
63
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Лаврик
Андрей Лаврик
-
Резников
Станислав Резников
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Попов
Михаил Попов
Волгарь
мин
-
Грубелич
Марко Грубелич
59
-
Санников
Дмитрий Санников
89
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
90
-
Есиков
Павел Есиков
90
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
53'
76
-
Дзахов
Давид Дзахов
55
Запасные
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Магжанов
Наиль Магжанов
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Юрченко
Давид Юрченко
-
Пономарев
Владимир Пономарев
-
Кажаров
Назир Кажаров