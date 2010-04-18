Иртыш
мин
-
Сторожук
Александр Сторожук
13'
42'
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
66
-
Багаев
Андрей Багаев
70
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Андреев
Евгений Андреев
63
-
Панин
Роман Панин
87
-
Талалихин
Никита Талалихин
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Дышеков
Аслан Дышеков
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Сапаев
Алексей Сапаев
-
Багаев
Антон Багаев
-
Багаев
Сергей Багаев
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Обозный
Максим Обозный
-
Васильев
Антон Васильев
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
Авангард
мин
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Бороздин
Игорь Бороздин
46
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
8'
70
-
Панин
Максим Панин
90
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
46
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Синяев
Денис Синяев
77
Запасные
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Луканченков
Андрей Луканченков
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Козлов
Антон Козлов