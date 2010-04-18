Урал
мин
-
Зубко
Денис Зубко
6
-
Армишев
Сергей Армишев
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
70
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
60
-
Малоян
Артур Малоян
50
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Осинов
Михаил Осинов
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Бутырин
Сергей Бутырин
90
-
Булыга
Виталий Булыга
87
-
Замалиев
Наиль Замалиев
65
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Бажев
Амир Бажев
71
Запасные
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Жирный
Иван Жирный
-
Левшин
Владимир Левшин
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Клопков
Денис Клопков
-
Роденков
Юрий Роденков