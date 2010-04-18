КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90'
90
-
Куканос
Александр Куканос
46
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Пименов
Михаил Пименов
73
-
Славнов
Роман Славнов
66
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Делькин
Артем Делькин
СКА-Хабаровск
мин
-
Пиюк
Игорь Пиюк
39'
90
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
68
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Старков
Иван Старков
46
-
Мурнин
Андрей Мурнин
67
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
75
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Багаев
Александр Багаев
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Запояска
Вячеслав Запояска
-
Никифоров
Владислав Никифоров