Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
90
-
Васильев
Александр Васильев
57
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
68
-
Кулешов
Юрий Кулешов
79
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
46
Запасные
-
Семлер
Борут Семлер
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Дутов
Александр Дутов
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
Дорохин
Павел Дорохин
Балтика
мин
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
90
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
60
-
Завалий
Иван Завалий
57
-
Мамаев
Юрий Мамаев
89
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Семенов
Алексей Семенов
78
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
90
Запасные
-
Лаврик
Андрей Лаврик
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Резников
Станислав Резников
-
Бузникин
Максим Бузникин
-
Изотов
Дмитрий Изотов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Голубов
Дмитрий Голубов