Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
46
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
62
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Деменко
Максим Деменко
72'
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Олейник
Александр Олейник
57
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
76
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Комков
Михаил Комков
Шинник
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
29'
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
58
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Жеан Карлос
30
-
Архипов
Антон Архипов
90
-
Говоров
Андрей Говоров
71
Запасные
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Булатенко
Владимир Булатенко
-
Кудрявцев
Александр Кудрявцев
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Поворов
Максим Поворов
-
Григорян
Роман Григорян