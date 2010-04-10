Мордовия
мин
-
Елисее
Ирье Елисее
70
-
Семлер
Борут Семлер
74
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90'
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
12'
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
64
-
Панченко
Кирилл Панченко
50
Запасные
-
Васильев
Александр Васильев
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Дутов
Александр Дутов
-
Дорохин
Павел Дорохин
-
Корян
Руслан Корян
Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
90
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
90
-
Вагин
Владимир Вагин
90
-
Дьягольченко
Иван Дьягольченко
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
45
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
61
-
Рогов
Максим Рогов
77
-
Козлов
Михаил Козлов
46
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
61'
90
Запасные
-
Аверьянов
Николай Аверьянов
-
Рогачев
Сергей Рогачев
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
-
Курнаев
Александр Курнаев
-
Казанков
Максим Казанков