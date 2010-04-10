Ротор
мин
-
Борисов
Виктор Борисов
61
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
65
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
84'
90
-
Каньенда
Исо Каньенда
75
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Смирнов
Владимир Смирнов
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
-
Шудров
Сергей Шудров
-
Эрлих
Яков Эрлих
-
Малышев
Александр Малышев
-
Гузь
Дмитрий Гузь
-
Алейник
Олег Алейник
Урал
мин
-
Зубко
Денис Зубко
0
-
Армишев
Сергей Армишев
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
0
-
Тумасян
Денис Тумасян
31'
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Герк
Анатолий Герк
0
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
0
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Шатов
Олег Шатов
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Мамтов
Хасан Мамтов
-
Малоян
Артур Малоян
-
Сикимич
Предраг Сикимич