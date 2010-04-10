Волгарь
мин
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Санников
Дмитрий Санников
9'
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
83
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
78
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Дзахов
Давид Дзахов
76
-
Волков
Максим Волков
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
39'
64
Запасные
-
Де-Соуза
Сантос Де-Соуза
-
Есиков
Павел Есиков
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Калашников
Илья Калашников
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Кажаров
Назир Кажаров
Иртыш
мин
-
Церюта
Роман Церюта
90
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Багаев
Андрей Багаев
62
-
Сторожук
Александр Сторожук
46
-
Обозный
Максим Обозный
90
-
Васильев
Антон Васильев
46
-
Панин
Роман Панин
90
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Зубов
Павел Зубов
-
Киверин
Никита Киверин
-
Багаев
Сергей Багаев
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Дышеков
Аслан Дышеков