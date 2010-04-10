Авангард
мин
-
Бороздин
Игорь Бороздин
82
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
90
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Панин
Максим Панин
73
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
46
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
35'
62
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
90
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Смуров
Георгий Смуров
-
Ильин
Илья Ильин
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Киреев
Андрей Киреев
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
-
Козлов
Антон Козлов
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
55
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
59
-
Пименов
Михаил Пименов
77
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Куканос
Александр Куканос
-
Настусенко
Семен Настусенко
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Славнов
Роман Славнов