Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
16
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Шмаков
Евгений Шмаков
75
-
Саталкин
Никита Саталкин
56
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Радонич
Срждан Радонич
61
Запасные
-
Жданов
Алексей Жданов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Кристич
Матия Кристич
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Були
Жан Були
Химки
мин
-
Петров
Александр Петров
71
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
90
-
Ерошкин
Алексей Ерошкин
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
35
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Маслов
Сергей Маслов