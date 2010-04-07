Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
5'
78
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
28'
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Деменко
Максим Деменко
8'
78'
80
-
Михеев
Андрей Михеев
35'
90
-
Олейник
Александр Олейник
60
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
66
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Комков
Михаил Комков
-
Татарчук
Владимир Татарчук
Динамо
мин
-
Правило
Олег Правило
90
-
Семенов
Александр Семенов
40
-
Шелютов
Олег Шелютов
55'
90
-
Подпружников
Кирилл Подпружников
90
-
Костин
Михаил Костин
89
-
Толстых
Виктор Толстых
46
-
Джинчарадзе
Паата Джинчарадзе
90
-
Ларин
Дмитрий Ларин
90
-
Сулоев
Виктор Сулоев
46
-
Морозов
Юрий Морозов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
Запасные
-
Масловский
Андрей Масловский
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
-
Усиков
Руслан Усиков
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев
-
Хабаров
Сергей Хабаров