Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Комаров
Владимир Комаров
90
-
Варзиев
Тамерлан Варзиев
81
-
Алхимов
Евгений Алхимов
46
-
Скепский
Денис Скепский
33
-
Сикач
Степан Сикач
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
90
Запасные
-
Грубелич
Марко Грубелич
-
Калашник
Алексей Калашник
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Кабанов
Сергей Кабанов
-
Есиков
Павел Есиков
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Давыдов
Сергей Давыдов
Урал
мин
-
Зубко
Денис Зубко
65
-
Армишев
Сергей Армишев
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
87
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Фидлер
Артем Фидлер
90
-
Шатов
Олег Шатов
61
-
Герк
Анатолий Герк
89
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Малоян
Артур Малоян
-
Сикимич
Предраг Сикимич