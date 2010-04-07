Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Горин
Александр Горин
90
-
Дедура
Игнас Дедура
90
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
85
-
Булыга
Виталий Булыга
74
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Кушов
Сергей Кушов
46
-
Роденков
Юрий Роденков
13'
90
Запасные
-
Айларов
Амзор Айларов
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Старков
Вадим Старков
-
Жирный
Иван Жирный
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Бажев
Амир Бажев
КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
85
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Бреев
Сергей Бреев
74
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Славнов
Роман Славнов
53
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
Запасные
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Куканос
Александр Куканос
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Коронов
Игорь Коронов