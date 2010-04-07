СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Бырлов
Игорь Бырлов
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
46
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
58
-
Мурнин
Андрей Мурнин
82
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
83'
90
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Наврузов
Гаджи Наврузов
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Запояска
Вячеслав Запояска
Химки
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
63
-
Ерошкин
Алексей Ерошкин
60
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
16'
90
Запасные
-
Петров
Александр Петров
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Оганесян
Арсен Оганесян
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Маслов
Сергей Маслов