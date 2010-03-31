Химки
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
37'
68'
75
-
Ерошкин
Алексей Ерошкин
90
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
4'
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
79
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
81
Запасные
-
Степанов
Андрей Степанов
-
Петров
Александр Петров
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Маслов
Сергей Маслов
Авангард
мин
-
Кондаков
Денис Кондаков
90
-
Некрасов
Михаил Некрасов
46
-
Панин
Максим Панин
40
-
Тимачев
Дмитрий Тимачев
90
-
Михайлов
Сергей Михайлов
54
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Борзенков
Альберт Борзенков
90
-
Смуров
Георгий Смуров
90
-
Чижов
Валерий Чижов
90
-
Луканченков
Андрей Луканченков
42
-
Синяев
Денис Синяев
90
Запасные
-
Подоляк
Иван Подоляк
-
Бороздин
Игорь Бороздин
-
Щеглов
Сергей Щеглов
-
Зобнин
Александр Зобнин
-
Ильин
Илья Ильин
-
Тимошин
Никита Тимошин
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко