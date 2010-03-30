Балтика
мин
-
Джалович
Марко Джалович
90
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
59
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
90
-
Резников
Станислав Резников
46
-
Бузникин
Максим Бузникин
63
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
81'
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Рогочий
Антон Рогочий
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
54
Запасные
-
Завалий
Иван Завалий
-
Магомедов
Валиабдула Магомедов
-
Мамаев
Юрий Мамаев
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Попов
Михаил Попов
-
Лебедев
Юрий Лебедев
-
Земченков
Виктор Земченков
Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
50'
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
90
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
69
-
Олейник
Александр Олейник
76
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
57
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Комков
Михаил Комков