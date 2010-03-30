Иртыш
мин
-
Кролевец
Кирилл Кролевец
90
-
Багаев
Антон Багаев
90
-
Багаев
Андрей Багаев
46
-
Багаев
Сергей Багаев
64
-
Сторожук
Александр Сторожук
90
-
Васильев
Антон Васильев
90
-
Андреев
Евгений Андреев
79
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Овсиенко
Евгений Овсиенко
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
Запасные
-
Зубов
Павел Зубов
-
Церюта
Роман Церюта
-
Кошелев
Сергей Кошелев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Панин
Роман Панин
-
Талалихин
Никита Талалихин
-
Дышеков
Аслан Дышеков
Мордовия
мин
-
Семлер
Борут Семлер
90
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
52
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
89
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Корян
Руслан Корян
74
Запасные
-
Елисее
Ирье Елисее
-
Курданин
Иван Курданин
-
Васильев
Александр Васильев
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Дутов
Александр Дутов
-
Дорохин
Павел Дорохин