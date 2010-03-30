КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Бреев
Сергей Бреев
88
-
Пименов
Михаил Пименов
80
-
Славнов
Роман Славнов
65
-
Сердюков
Сергей Сердюков
78'
85
-
Гогниев
Спартак Гогниев
86'
90
Запасные
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Куканос
Александр Куканос
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
-
Коронов
Игорь Коронов
Ротор
мин
-
Ионов
Илья Ионов
90
-
Смирнов
Владимир Смирнов
55
-
Тузовский
Роман Тузовский
65
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Епифанов
Алексей Епифанов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Чичкин
Андрей Чичкин
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Алейник
Олег Алейник
82
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Маркосов
Михаил Маркосов
90
Запасные
-
Рябоконь
Степан Рябоконь
-
Чернов
Василий Чернов
-
Гайдуков
Александр Гайдуков
-
Бесланеев
Руслан Бесланеев
-
Борисов
Виктор Борисов
-
Малышев
Александр Малышев
-
Гузь
Дмитрий Гузь