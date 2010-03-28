Химки
мин
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
73
-
Ерошкин
Алексей Ерошкин
85
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Пономаренко
Сергей Пономаренко
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Климов
Игорь Климов
90
-
Чичерин
Никита Чичерин
90
-
Тихонов
Андрей Тихонов
90
-
Юсупов
Артур Юсупов
90
-
Кузнецов
Сергей Кузнецов
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
45'
90
Запасные
-
Петров
Александр Петров
-
Голышев
Дмитрий Голышев
-
Козырев
Станислав Козырев
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
-
Логашов
Арсений Логашов
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Маслов
Сергей Маслов
Салют
мин
-
Шевченко
Максим Шевченко
74
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Дедура
Игнас Дедура
90
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
83
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
67
-
Левшин
Владимир Левшин
60
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Кушов
Сергей Кушов
90
Запасные
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Горин
Александр Горин
-
Жирный
Иван Жирный
-
Замалиев
Наиль Замалиев
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Ткачук
Денис Ткачук
-
Роденков
Юрий Роденков