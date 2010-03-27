Шинник
мин
-
Городов
Евгений Городов
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
49
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Вьештица
Милан Вьештица
54'
87
-
Поворов
Максим Поворов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Войдель
Роман Войдель
90
-
Рыжков
Владислав Рыжков
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Карлос
Жеан Карлос
90
-
Говоров
Андрей Говоров
73
Запасные
-
Монарев
Роман Монарев
-
Валеев
Руслан Валеев
-
Булатенко
Владимир Булатенко
-
Лацузбая
Леван Лацузбая
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Григорян
Роман Григорян
-
Еркин
Александр Еркин
Динамо
мин
-
Усиков
Руслан Усиков
70
-
Масловский
Андрей Масловский
90
-
Гикаев
Эдуард Гикаев
90
-
Подпружников
Кирилл Подпружников
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Толстых
Виктор Толстых
90
-
Ларин
Дмитрий Ларин
90
-
Сулоев
Виктор Сулоев
90
-
Морозов
Юрий Морозов
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
21
Запасные
-
Шелютов
Олег Шелютов
-
Кулумбегов
Артур Кулумбегов
-
Правило
Олег Правило
-
Алексеев
Дмитрий Алексеев
-
Шляков
Евгений Шляков
-
Дмитриев
Вячеслав Дмитриев