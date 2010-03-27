Сочи
мин
-
Черногаев
Сергей Черногаев
60
-
Вагин
Владимир Вагин
90
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
-
Лобов
Константин Лобов
90
-
Сыропятов
Алексей Сыропятов
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Давыдов
Дмитрий Давыдов
90
-
Рогов
Максим Рогов
49
-
Козлов
Михаил Козлов
71
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
88
Запасные
-
Гарбузов
Андрей Гарбузов
-
Мельников
Семен Мельников
-
Рогачев
Сергей Рогачев
-
Аверьянов
Николай Аверьянов
-
Сахвадзе
Георгий Сахвадзе
-
Курнаев
Александр Курнаев
Краснодар
мин
-
Бугаев
Алексей Бугаев
90
-
Пчелинцев
Денис Пчелинцев
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
62
-
Деменко
Максим Деменко
90
-
Михеев
Андрей Михеев
90
-
Олейник
Александр Олейник
72
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
58
Запасные
-
Кнежевич
Иван Кнежевич
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Багаев
Михаил Багаев
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Куликов
Александр Куликов
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
-
Комков
Михаил Комков