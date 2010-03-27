Урал
мин
-
Зубко
Денис Зубко
76
-
Армишев
Сергей Армишев
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
72
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
70'
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Герк
Анатолий Герк
90
-
Осинов
Михаил Осинов
58
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
Запасные
-
Галиуллин
Максим Галиуллин
-
Рязанцев
Максим Рязанцев
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Алексанян
Артак Алексанян
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Малоян
Артур Малоян
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Мордовия
мин
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Ерхан
Юлиан Ерхан
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Дутов
Александр Дутов
74
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Дорохин
Павел Дорохин
74
-
Корян
Руслан Корян
83
Запасные
-
Семлер
Борут Семлер
-
Курданин
Иван Курданин
-
Васильев
Александр Васильев
-
Лусикян
Эдуард Лусикян
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Панченко
Кирилл Панченко