КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
62'
90
-
Козлов
Алексей Козлов
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
60
-
Бреев
Сергей Бреев
74'
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
79
-
Гогниев
Спартак Гогниев
86'
90
Запасные
-
Акбашев
Роман Акбашев
-
Гараев
Марат Гараев
-
Мустафин
Рифат Мустафин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Коронов
Игорь Коронов
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
65
-
Калашников
Илья Калашников
77
-
Кабанов
Сергей Кабанов
83
-
Скепский
Денис Скепский
73
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
27'
90
Запасные
-
Калашник
Алексей Калашник
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Комаров
Владимир Комаров
-
Алхимов
Евгений Алхимов
-
Есиков
Павел Есиков
-
Целовальников
Владислав Целовальников
-
Ятченко
Евгений Ятченко