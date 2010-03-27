СКА-Хабаровск
мин
-
Недорезов
Игорь Недорезов
90
-
Барсуков
Сергей Барсуков
90
-
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
-
Смирнов
Андрей Смирнов
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Димидко
Александр Димидко
52
-
Кармазиненко
Василий Кармазиненко
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
55
Запасные
-
Багаев
Александр Багаев
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
71
-
Жданов
Алексей Жданов
72
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Данцев
Александр Данцев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Хлебников
Александр Хлебников
90
-
Шмаков
Евгений Шмаков
90
-
Дубенский
Захар Дубенский
90
-
Егоров
Сергей Егоров
40
-
Були
Жан Були
90
Запасные
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Казанцев
Виталий Казанцев
-
Колесников
Андрей Колесников
-
Бочков
Андрей Бочков
-
Воронкин
Артем Воронкин
-
Саталкин
Никита Саталкин
-
Радонич
Срждан Радонич