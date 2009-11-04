Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
73'
90
-
Минеев
Максим Минеев
90
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Глазюков
Сергей Глазюков
78
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будников
Максим Будников
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Семенов
Иван Семенов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
2'
90
Шинник
мин
-
Бузникин
Максим Бузникин
48'
90
-
Резников
Станислав Резников
70
-
Рикардо Силва
Емидио Ромалье Рикардо Силва
90
-
Кабанов
Сергей Кабанов
90
-
Правкин
Сергей Правкин
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
90
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Яшин
Сергей Яшин
90
-
Еркин
Александр Еркин
81