Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
13
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
52'
83'
87
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Ершов
Иван Ершов
46
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
90
Салют
мин
-
Ермаков
Игорь Ермаков
88
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
79
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Левшин
Владимир Левшин
63
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Клопков
Денис Клопков
3'
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
30'
56