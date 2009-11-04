Матч завершен
Волгарь
Астрахань
Магжанов 52'
Магжанов 83'
2 : 2
Матч завершен
Салют
Белгород
Клопков 3'
Бажев 30'
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
4 нояб. 2009, 14:00 МСК
4.11.2009, 14:00 МСК
среда
Составы
Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
13
-
Садиров
Анзур Садиров
90
-
Магжанов
Наиль Магжанов
52'
83'
52', 83'
87
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Иванов
Николай Иванов
90
-
Николаев
Андрей Николаев
90
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Ершов
Иван Ершов
46
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
90
Салют
мин
-
Ермаков
Игорь Ермаков
88
-
Отюцкий
Андрей Отюцкий
79
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Левшин
Владимир Левшин
63
-
Шипицин
Евгений Шипицин
90
-
Клопков
Денис Клопков
3'
3'
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Бажев
Амир Бажев
30'
30'
56