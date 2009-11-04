Анжи
мин
-
Власов
Антон Власов
90
-
Магомедов
Магомед Магомедов
52'
69
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
85
-
Иашвили
Сандро Иашвили
45'
46
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
80
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
90
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
12'
90
Металлург
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
90
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
46
-
Фирсов
Вадим Фирсов
90
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Григорян
Артур Григорян
90
-
Середа
Антон Середа
90
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
65