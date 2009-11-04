КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
52'
90
-
Деменко
Константин Деменко
58
-
Перов
Андрей Перов
50'
90
-
Куканос
Александр Куканос
75
-
Гараев
Марат Гараев
62
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Пименов
Михаил Пименов
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
89
-
Гогниев
Спартак Гогниев
90
СКА-Хабаровск
мин
-
Казиханов
Дадаш Казиханов
90
-
Олеников
Николай Олеников
90
-
Серан
Андрей-Лорел Серан
16
-
Шудров
Сергей Шудров
46
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
45
-
Гарбуз
Константин Гарбуз
63
-
Купчин
Антон Купчин
90
-
Коновалов
Андрей Коновалов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
10'
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
90