Балтика
мин
-
Коровушкин
Сергей Коровушкин
90
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
51'
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Семенов
Алексей Семенов
82
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Лебедев
Юрий Лебедев
78'
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Егоров
Сергей Егоров
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
60
-
Голубов
Дмитрий Голубов
29'
77
Носта
мин
-
Лунгу
Владислав Лунгу
90
-
Евстафьев
Александр Евстафьев
90
-
Алексеев
Игорь Алексеев
90
-
Минеев
Максим Минеев
90
-
Хорин
Александр Хорин
90
-
Глазюков
Сергей Глазюков
90
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
64
-
Макиев
Валерий Макиев
90
-
Семенов
Иван Семенов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
90