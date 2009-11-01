Анжи
мин
-
Власов
Антон Власов
90
-
Аладашвили
Кахабер Аладашвили
90
-
Иашвили
Сандро Иашвили
90
-
Абаев
Илья Абаев
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
-
Жосан
Николай Жосан
90
-
Гриднев
Даниил Гриднев
90
-
Бакаев
Михаил Бакаев
90
-
Цораев
Давид Цораев
70
-
Марцваладзе
Отар Марцваладзе
77
Салют
мин
-
Тонких
Сергей Тонких
33
-
Ермаков
Игорь Ермаков
90
-
Шевченко
Максим Шевченко
90
-
Беленов
Александр Беленов
90
-
Старков
Вадим Старков
90
-
Марков
Николай Марков
90
-
Жирный
Иван Жирный
90
-
Левшин
Владимир Левшин
86
-
Шипицин
Евгений Шипицин
80
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90