Волгарь
мин
-
Санников
Дмитрий Санников
90
-
Недорезов
Игорь Недорезов
46
-
Садиров
Анзур Садиров
64'
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Иванов
Николай Иванов
75
-
Кержаков
Михаил Кержаков
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Дрмич
Горан Дрмич
81
-
Скворцов
Александр Скворцов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
90
-
Давыдов
Сергей Давыдов
24
Металлург
мин
-
Емельянов
Сергей Емельянов
89
-
Стефанович
Миодраг Стефанович
84
-
Гаджибеков
Альберт Гаджибеков
90
-
Григорян
Артур Григорян
15'
90
-
Костин
Михаил Костин
90
-
Середа
Антон Середа
67
-
Шамрин
Евгений Шамрин
90
-
Журавлев
Алексей Журавлев
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Косенко
Дмитрий Косенко
90
-
Кутьин
Александр Кутьин
71