КАМАЗ
мин
-
Гудукин
Антон Гудукин
65
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тодорович
Иван Тодорович
16
-
Куканос
Александр Куканос
90
-
Яшин
Дмитрий Яшин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Рыков
Владимир Рыков
90
-
Козлов
Алексей Козлов
3'
90
-
Славнов
Роман Славнов
89
-
Алхазов
Александр Алхазов
83
-
Гогниев
Спартак Гогниев
10'
90
Луч
мин
-
Михеев
Артем Михеев
90
-
Подружко
Дмитрий Подружко
90
-
Корнилов
Лев Корнилов
90
-
Гублия
Беслан Гублия
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
80
-
Васильев
Александр Васильев
89
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
90
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90